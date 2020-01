Un anno spettacolare, Città della Spezia migliora tutti i record

La Spezia - Città della Spezia saluta un 2019 di grandi risultati. Salutiamo infatti un anno importantissimo sotto il profilo dei risultati numerici oltrechè per la conferma di una leadership ormai pluriennale nel settore dell'informazione giornalistica spezzina. E siccome confermarsi, o meglio dire migliorarsi, negli anni, è di certo più difficile che arrivare a primeggiare, le soddisfazioni certificate da Google Analytcs, l'unico strumento riconosciuto a livello mondiale per misurare la popolarità di un sito web, si mixano con un altrettanto importante risultato: quello della popolarità percepita, della riconoscibilità del quotidiano, di quell'inconfondibile identità che da ormai quasi vent'anni è il nostro marchio di fabbrica. Le persone leggono con più consapevolezza di prima, internet e il giornalismo locale online stanno maturando e migliorando anno dopo anno, la crescita è nei rapporti più che nei confronti. Le ricadute pubblicitarie ne sono d'altro canto la più diretta conseguenza: qualcosa che per un giornale, coi tempi che corrono, è la ragion d'essere per eccellenza.



Ma i numeri sono ancor più sorprendenti delle parole. Ci lasciamo alle spalle un dicembre favoloso, con un +52% di visite rispetto ad un anno fa e il misuratore di Google che si ferma a 1.352.803 visite in trentun giorni: mai nella storia si era riusciti a superare il milione e ci si riesce con un certo margine. I dati assoluti premiano il lavoro della redazione di Città della Spezia che mai come quest'anno ha avuto la capacità oltrechè di informare in tempo reale, anche di approfondire, sperimentare, con uno sguardo sempre molto attento alle sfide future che poi così future non sono. Il 2019 è il miglior anno della nostra storia e ancora una volta Cds supera sè stessa: 16.545.041 visite contro gli oltre 12 milioni del 2018 sono cifre emblematiche ed incontrovertibili, come quell'importantissimo +32% di nuovi utenti e l'incoraggiante +13,18% alla voce "pagine visitate": aumentano i motivi di consultazione, senza aver bisogno dell'effetto trascinamento dai social netowrk, comunque importantissimi. Su Facebook Cds è ad un passo dai 60mila like, ha triplicate le interazioni rispetto al '19 e risulta in generale la più seguita realtà d'informazione locale del territorio pezzino. Sono tutte conseguenze di un'azione quotidiana, ora per ora se non minuto per minuto, pensata in linee generali con l'editore, la direzione e i giornalisti.



I motivi di soddisfazione per l'editore Liguria News non si fermano però al solo quotidiano della provincia spezzina. Agli inizi dell'autunno 2019 è stato infatti lanciato il quotidiano "La Voce del Tigullio" con base a Chiavari e raggio d'azione a partire da Recco fino al confine delle province di Genova e La Spezia: i primi quattro mesi di lavoro hanno da subito visto incrementi a due zeri, segno che la strada intrapresa, e l'idea che ne sta alla base, è quella giusta. E come dimenticare poi gli ottimi risultati, che confermano peraltro i miglioramenti cadenzati in questi anni, de "La Voce Apuana", il quotidiano della provincia di Massa e Carrara: sembra passato un secolo da quel giugno 2017, quando la proprietà decise di uscire dalla Liguria e scommettere su un territorio adiacente e tangente. All'ombra delle Apuane sono quasi triplicate le visite rispetto all'anno scorso, con numeri davvero importantissimi se si considera la giovane età del quotidiano: si chiude il 2019 a 8.299.538, con un +10,21% alla voce sessioni per utente e soprattutto un 109,8% per nuovi utenti.