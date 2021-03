Un anno in Dad, studenti spezzini divisi fra favorevoli e assolutamente contrari

La Spezia - È passato poco più di un anno dalle prime chiusure degli istituti scolastici. E ormai espressioni come “didattica a distanza” sono entrate nel vocabolario di tutti, in particolare in quello dei giovanissimi. Al centro di mille polemiche e opinioni discordanti, la scuola ha rappresentato e rappresenta tuttora uno dei temi più caldi di questa sciagurata pandemia: soprattutto se a continuare con le lezioni da remoto sono ancora tre ragazzi su quattro.

E mentre Draghi propone l'allungamento delle lezioni e il potenziamento del corpo docente, si va verso esami di maturità e terza media con sole prove orali (ecco cosa è stato deciso ieri). Ma intanto Città della Spezia ha chiesto agli studenti delle scuole superiori della Spezia di raccontarci il loro ultimo anno di scuola. Con lo spauracchio dei “dispersi della Dad”, intesi come quei ragazzi che non si collegano neanche più.



“Sicuramente ho uno stato d’animo più tranquillo rispetto alla scuola in presenza, - confida Arianna Del Corso, studentessa al quarto anno del Liceo Scientifico "Antonio Pacinotti" - l’ansia per possibili interrogazioni non programmate è minore in Dad. Non penso inoltre di aver perso un anno di scuola causa pandemia, perché credo che ogni alunno debba impegnarsi indipendentemente dalla modalità di insegnamento, tanto più che i prof non riescono a seguirci come prima". I professori, l’altra metà del processo di digitalizzazione della scuola. “Nel mio caso - continua Arianna - i docenti più giovani non hanno mollato la presa con noi ragazzi. Altri, un po’ più avanti con l’età, si sono dimostrati meno volenterosi e talvolta disorganizzati". Tra i ragazzi intervistati, c’è anche chi l’anno in Dad l’ha vissuto con molto stress, come Francesca Sergi, al quarto anno del Liceo Classico "Lorenzo Costa". "È stato tutto molto pesante: la concentrazione che diminuisce, la difficile organizzazione nello studio, la comunicazione con i professori via mail e messaggi, a volte anche il sabato e la domenica - racconta Francesca - Un anno assolutamente da dimenticare, anche perché abbiamo lavorato più che in presenza. L’unica cosa buona è che ho imparato a organizzare meglio lo studio, per trovare un po’ di ordine in questo caos”.



Giacomo Orsini frequenta la 3a E del Liceo Scientifico e affronta poi un altro tema importante: "In questo anno si è un po' perso il rapporto con i compagni, anche se ora siamo tornati in presenza al 50%. Ma metà classe non la vedo da mesi. Quest’anno - prosegue Giacomo - sta andando comunque molto meglio rispetto allo scorso, quando facevamo soltanto sei ore di lezione a settimana. Da settembre invece abbiamo seguito fin da subito l’orario curricolare e mentre prima avevamo problemi di connessione e di altro genere, ora siamo tutti più tecnologici, compresi i professori”. Più negativo è invece il giudizio di Sveva Gattoronchieri, iscritta alla quarta Liceo Classico. “In un primo momento la Dad era qualcosa di nuovo, non sapevamo bene quanto sarebbe durata e quanto avrebbe cambiato la nostra vita. Quando abbiamo saputo che avremmo continuato con questa modalità, mi è cascato il mondo addosso: ho iniziato a fare le lezioni controvoglia e ho trovato i professori a loro volta stanchi e frustrati. La difficoltà maggiore? Rimanere motivati.” L’augurio, recuperare i dispersi.



Annamaria Giannetto Pini