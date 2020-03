Un'ambulanza della Croce Rossa della Spezia nell'epicentro dell'emergenza

La Spezia - È arrivata ieri al centro di emergenza polifunzionale di Bresso un’ambulanza della Croce Rossa della Spezia, che verrà dislocata a Bergamo per aiutare il sistema di emergenza lombardo a far fronte a un enorme numero di servizi di ambulanza in questi giorni. La Croce Rossa della Spezia, insieme ad altri Comitati della Liguria, ha subito risposto all’appello di aiuto dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), che ha richiesto 50 ambulanze con equipaggio di soccorritori da dispiegare sul territorio, a supporto del personale di emergenza che sta incontrando sempre più difficoltà a sostenere la mole quotidiana di chiamate per i soccorsi in ambulanza.



“In questo momento di grave difficoltà, soprattutto per gli amici lombardi, i nostri operatori si sono subito messi a disposizione e hanno raggiunto il centro di emergenza di Bresso - spiega il Presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis - Insieme a noi sono arrivate ambulanze ed equipaggi da tutta Italia. Grazie a chi non ha esitato a mettersi a disposizione: mai come in questo momento il messaggio di umanità della Croce Rossa assume un significato fondamentale. Oggi siamo davvero tutti fratelli”.