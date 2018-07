Un altro studio per la diga, stavolta si incroceranno i dati biologici e fisici

L'incontro ieri a Palazzo civico. Dhi incrocerà i dati con l'Università di Genova per arrivare a una soluzione che metta d'accordo tutti.

La Spezia - Servirà un nuovo studio per trovare la soluzione che metta d'accordo una volta per tutte mitilicoltori e Autorità portuale in merito alla diga foranea. A portarlo avanti sarà Dhi, la stessa azienda con il suo team di fisici che in un a prima fase aveva elaborato una serie di dati raccolti dentro e fuori diga , incaricata dall'Autorità portuale. Questo avverrà nel momento in cui Dhi incrocerà i dati forniti dall'Università di Genova e chiesti dai mitilicoltori. Quindi ben oltre alla fine dell'estate il tema “diga foranea” rimane in sospeso. E' questo il quadro emerso ieri in commissione consiliare a Palazzo civico dove i mitilicoltori spezzini hanno presentato gli ultimi aggiornamenti dopo gli ultimi incontri in cui venivano ipotizzati i varchi in diga (leggi qui).



E' stato Paolo Varrella a fare il punto della situazione, seguito poi da Federico Pinza e altri associati. “ Le conclusioni alle quali sono giunti i tecnici di Dhi a nostro avviso, e per loro stessa ammissione, sono errate per una serie di motivi - ha spiegato Varrella - . Innanzitutto è stato utilizzato un modello di simulazione oceanografica con una risoluzione di 2.5 km. È evidente che un simile modello creato sulla larga scala non può rappresentare un golfo largo appena 3 km. In secondo luogo come dati di input sono stati inseriti quelli relativi all'anomala stagione 2017, dove si è assistito a un generale blocco delle correnti dovuto a una bolla di acqua calda che ha investito il mar tirreno e ligure. In quella situazione non vi era apprezzabile differenza tra i corpi idrici dentro e fuori diga, ma era una situazione eccezionalmente calamitosa”.



“La realtà è meglio rappresentata, a nostro avviso, dagli studi dell'Università di Genova - ha aggiunto -. Il professor Pane e il suo staff negli anni hanno raccolto molti dati che evidenziano una imponente stratificazione dell'acqua dentro diga, con una forte diminuzione dell'ossigeno dai 5 metri di profondità fino al fondo come si evince dai grafici allegati. Questo crollo dell'ossigeno determina la formazione di anossia nei sedimenti, con formazione di idrogeno solforato, un gas tossico che determina anche la morte del fitoplancton e da inizio alle casi distrofiche che portano i molluschi, in particolare i mitili, a gravi stati di sofferenza fino alla morte”.



“Fuori diga, grazie ai campionamenti e alle misurazioni effettuate - ha aggiunto - , si evince che il profilo verticale dell'ossigeno, nei mesi di Luglio e agosto, non subisce "tagli", come invece avviene dentro diga. Ciò sta a significare che le acque fuori diga sono nella media destratificate, e quindi ossigenate dalla superficie al fondo, e questo ha degli effetti benefici sui molluschi. Daqueste considerazioni era nata la richiesta, peraltro accolta da Apls, di rimodulare la salvaguardare la produttività di una categoria fortemente legata a questo Golfo. all'apertura di varchi in diga per generare un minimo di ricambio tra dentro e fuori diga al fine di simulazione di Dhi”.



Se i mitilicoltori chiedono tempi rapidi per trovare una soluzione, perché solo quest'anno i muscoli sono stati “graziati” da un'estate più mite e da un mare più fresco di un grado, hanno anche sottolineato che il dialogo con le altre realtà coinvolte procede senza scossoni.



“C'è un clima di grande collaborazione - hanno sottolineato Federico Pinza e Paolo Varrella -. Noi abbiamo già fornito a Dhi i dati delle campionature biologiche fatte dall'Università di Genova ora aspettiamo. E' fondamentale che passi il messaggio che noi vogliamo crescere a livello imprenditoriale e vogliamo riprenderci il nostro mare”.

Alla commissione ha partecipato anche l'ingegner Vetralla, dell'Autorità portuale, autorizzato poi dai consiglieri commissari a intervenire. “Abbiamo già incontrato Dhi e arriverà un nuovo preventivo, che con tutta probabilità copriremo, e faremo una gara anche per affrontare un nuovo studio sulla Spezia e Carrara. Sulla partita della diga foranea vorrei fosse chiaro che tutti vogliamo trovare una soluzione idonea che non rappresenti un pericolo per nessuno”.



Un marchio per i prodotti di qualità. Dal canto suo l'amministrazione, tramite l'assessore Brogi in sostituzione di Sorrentino, ha rimarcato che il ruolo dei mitilicoltori è fondamentale e che nascerà “Deco” un vero e proprio marchio di qualità per tutti i prodotti spezzini al fine di sostenerli. Per il resto i lavori di questa commissione si aggiorneranno a ottobre, si spera con tutti i dati pronti e nuove soluzioni per la diga.