Un altro polo riabilitativo per Via Fontevivo. Fondazione chiude la partita

L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso della presentazione della convenzione per la nascita del tavolo tecnico per il coordinamento delle associazioni che lavorano per l'inclusione dei giovani con autismo.

La Spezia - Vede la luce, dopo quasi tre anni dall'annuncio dell'inizio del percorso, l'ambizioso progetto di Fondazione Carispezia per la creazione di un nuovo centro riabilitativo in Via Fontevivo, negli spazi della vecchia sede dell'Arpal. L'inaugurazione è prevista per i prossimi mesi e a darne notizia è stato lo stesso presidente Matteo Melley nel corso della presentazione della convenzione firmata e presentata questa mattina nella sede di Via Chiodo (clicca qui) da Fondazione Carispezia, comuni della Spezia, Sarzana e Castelnuovo Magra, Fondazione “Aut Aut - Autonomia Autismo”, Fondazione “Il domani per l’autismo”, Agapo Onlus, Angsa La Spezia, Organizzazione di Volontariato “Insieme per i diritti dei nostri figli” e Cooperativa “I ragazzi della luna”.



“L'importanza della convenzione - ha spiegato il presidente della Fondazione Carispezia Mattelo Melley - non solo ha come fulcro il coinvolgimento degli enti ma riconosce anche il grande lavoro delle associazioni che si sono messe in gioco non limitandosi a un semplice ruolo di richiesta di fondi. Siamo davanti a un progetto avveniristico e perché no rischioso ma fa parte del ruolo delle fondazioni “rischiare” e sperimentare. In proposito Fondazione Carispezia ha investito su due strutture: il campus agrisociale che vede impiegati ragazzi autistici e sempre su questo modello abbiamo portato avanti anche la struttura inclusiva che nascerà in Via Fontevivo, con l'acquisto della vecchia agenzia Arpal e verrà inaugurata nei prossimi mesi”.



“Tutto questo avrebbe poco senso se non ci fosse una rete – ha proseguito Melley - . L'auspicio di Fondazione è proprio quello di diventare un punto di riferimento. Abbiamo creato Fondazione Aut Aut perché intorno all'autismo ci sono tante famiglie che si impegnano. Le fondazioni sono di tutti. Nel nostro mandato non siamo riusciti a creare una fondazione di comunità per una serie di frammentazione e sarebbe importante riuscire a fare qualcosa di più per l'autismo”.



“Si apre una nuova era - commentato in merito al Polo e alla convenzione il neuropsichiata Franco Giovannoni . L'autismo non sarà più una condizione limitante e i ragazzi che presentano queste caratteristiche dopo i diciotto anni non saranno più costretti a vivere nell'isolamento. La struttura di Via Fontevivo sarà un polo dove riabilitazione, integrazione e continuità di servizio saranno i tratti distintivi”.