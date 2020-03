La Spezia - I primi quattro "inquilini" arrivati ieri da Genova all'ex ospedale militare Falcomatà che prima di diventare sede del polo universitario "Marconi" sarà in questi mesi una preziosa struttura d'appoggio per le quarentene e il percorso di convalescenza per chi sta meglio ma non è ancora dimissibile. Oggi il quinto soggetto che non ha dovuto fare chilometri perché si tratta del primo paziente del Sant'Andrea che prenderà dimora in una delle stanze dedicate. L'annuncio dell'assessore Giacomo Giampedrone che aggiunge: "Direi che è la prima struttura pronta all'uso in questo senso, faremo altrettanto con la rsa di Genova. Poi toccherà a Cairo e si spera il prima possibile la nave nel porto di Genova. Grazie a tutto il sistema di Protezione Civile ligure che sta dando prova di grande compattezza. Domani speriamo di trovarci 51 posti su Genova che sgraverebbe il personale sanitario di persone clinicamente guarite ma che hanno bisogno di un percorso di accompagnamento".