Un'altra raccolta fondi a favore del Sant'Andrea, questa volta in memoria di Andrew Larcombe

La Spezia - Monica Bonato e il figlio Michael Larcombe hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme (clicca qui) per raccogliere risorse da destinare al reparto di Malattie infettive del Sant'Andrea. Si tratta di una iniziativa destinata ad aiutare il personale sanitario a sostenere i turni massacranti e l'impegno a favore dei pazienti e che è stata avviata anche in ricordo di Andrew Larcombe, deceduto a Natale proprio mentre era ricoverato nell'ospedale spezzino.



"Sono Monica Larcombe e vi racconto la storia mia e di mio marito. Andrew - scrive la moglie nel testo che accompagna la campagna - è nato nel suo amato Galles 59 anni fa. Nel 2013 abbiamo scoperto questa malattia: la degenerazione cerebrale. Che cos’è? Noi non sapevamo neanche che esistesse. Non muori, ma ogni giorno ti porta via un po’ di te. Un giorno ti svegli e dimentichi i nomi di tua moglie e tuo figlio: Monica e Michael. Ti disperi ma si deve andare avanti fino a quando il tuo fisico è stanco, debole e la polmonite non ti da’ scampo. Siamo stati in ospedale nel reparto infettivi quasi 3 mesi, io al suo fianco giorno e notte, mano nella mano fino a Natale, quando ho sentito il suo ultimo battito. Tac!

Con lui se ne sono andati tutti i nostri sogni, una parte di me sarà sempre con lui fino al giorno che ci potremo rivedere. Il mio pensiero ora va a tutti coloro che sono ricoverati per il Covid-19, sofferenti, impauriti, soli. Ma ci sono loro, i medici, gli infermieri, le ragazze che sanificano continuamente le stanze, instancabili, danno tutto loro stessi per alleviare le sofferenze. I loro occhi si incontrano con chi è lì sdraiato e accennano un sorriso consolatorio e non sanno se il giorno dopo il letto sarà ancora occupato da quel malato".