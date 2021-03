Un'altra donazione in nome di Matteo Tivegna: così Pediatria avrà un infrascanner

La Spezia - Mercoledì 10 marzo alle 12 presso l'ingresso esterno della Pediatria dell'Ospedale Sant'Andrea sarà effettuata la donazione dell'infrascanner al Reparto di Pediatria della Spezia da parte dell'associazione 'Tive 6', nata in ricordo dell'amico e collega di lavoro Matteo Tivegna. Nel quarto anno di attività dell'associazione viene così raggiunto l'obiettivo più ambizioso fra le diverse donazioni finora portate a termine.



Tutto è nato nel 2018 su idea del Primario, Stefano Parmigiani, di dotare il reparto di un'apparecchiatura molto innovativa che è stata oggetto di studio sperimentale negli Ospedali del Gaslini di Genova e del Meyer di Firenze. La grande rete di solidarieta' a sostegno del progetto "Time lost is brain Lost" è stata la vera protagonista per il raggiungimento dell'obbiettivo. #lottoconlospezia con lo Spezia Calcio, "Cuore a Punto" con la Uisp Biliardo e tante altre "microiniziative" di raccolta fondi come quella del Arci Uisp "Il Campetto" sono state le occasioni di raccolta fondi che hanno fatto raggiungere lo straordinario obbiettivo dei 13.000 euro per l'acquisto dell'apparecchiatura.



Questo obbiettivo di donazione si aggiunge ai 14 defibrillatori donati nel corso e scuole d'infanzia, primarie e secondarie inferiori e superiori della nostra provincia e alle due apparecchiature per visualizzare le vene a raggi infrarossi donate nel 2019 ai Pronto Soccorso degli Ospedali di Sarzana e della Spezia nel nome di Matteo. Un particolare ringraziamento va' all'Amministrazione Comunale di La Spezia, alle Pubbliche Assistenze della Provincia, ad Enel e Coop Liguria.