Un albero di Natale speciale con Caritas e la Cittadella di Pegazzano

La Spezia - Un grande albero da addobbare tutti insieme perché la solidarietà non ha confini e quando si è piccoli le differenze non ci sono. E' questo il tema che ha accompagnato la mattinata dei bambini dell'asilo di Pegazzano che hanno raggiunto la Cittadella e la piazzetta principale del quartiere per addobbare assieme a Caritas, alcuni ospiti della struttura e don Luca Palei un grande albero di Natale.

Particolari la mattina e l'albero nonostante la pioggia. La struttura è stata realizzata con alcuni pancali in legno "riciclati", la stella che troneggia sulla punta è stata organizzata da un ospite delle strutture Caritas.

La simpatica truppa è arrivata sotto la pioggia battente, accompagnata da Babbo Natale, prima in cittadella appunto per coprirsi per fare merenda e poi raggiungere la piazzetta di Pegazzano.

Gli addobbi sono stati realizzati dai più piccoli che avevano il compito di mettere insieme tante idee che rispecchiassero l'unione tra i popoli e le religioni, perché il Natale non è solo di alcuni ma di tutti.

"E' una giornata bellissima - ha detto Don Palei - anche sotto la pioggia. Con questo simbolico albero che abbiamo voluto donare al quartiere ricordiamo i principi fondamentali di unione, carità e fratellanza. E' davvero una giornata speciale".



Dopo una gustosa merenda a base di pandoro e cioccolata calda i piccoli con alcuni ragazzi ospiti della cittadella hanno raggiunto e completato l'opera addobbando il grande albero.