Un aiuto per gli infermieri, l'Opi spezzino promuove una raccolta fondi

La Spezia - L'Ordine professioni infermieristiche della Spezia promuove la raccolta fondi lanciata dalla Federazione infermieri per ricevere donazioni dei cittadini, aziende, amici che vogliono aiutare le famiglie di colleghi infermieri morti (già 30 in Italia) e di chi ha avuto ricoveri, conseguenze da Covid-19.



Gli infermieri nella pandemia COVID-19 stanno avendo un ruolo fondamentale: non si sono tirati indietro dal soccorrere e assistere le persone nel bisogno, anche a rischio della propria salute e -in alcuni casi- della vita, coscienti del rischio di isolamento sociale nei confronti del proprio mondo esterno, al quale stavano andando incontro per non diffondere il virus.



Per donare clicca qui.