Un'affollata domenica tra preoccupazioni e una nuova ordinanza

La Spezia - La Spezia e la Liguria tornano alla normalità A colpi di ordinanze e dirette liguri e spezzini guardano a domani quando si potrà tornare nei negozi, andare dall'estetista e dal barbiere. Di questa domenica però rimangono un po' di mal di pancia, da parte di molti cittadini, e gli interventi della Polizia municipale per sciogliere una serie di assembramenti che si sono venuti a creare qua e la. Da Passeggiata Morin a Campiglia gli spezzini e un bel po' di escursionisti non hanno resistito alla bella giornata di sole e hanno “invaso” gli spazi dove possibile.

Cosa è successo oggi in città. Ma questa splendida giornata, calda quasi estiva, ha messo in evidenza una certa preoccupazione. Non sono mancate le segnalazioni alla redazione di Città della Spezia dove alcuni cittadini si sono detti preoccupati per gli assembramenti venutisi a creare davanti ai chioschi oppure nelle piazze vicine ai sentieri. Sia in Passeggiata Morin che a Campiglia le pattuglie della Municipale sono intervenute per sciogliere potenziali assembramenti “non voluti” hanno specificato dal comando di Via La Marmora. In passeggiata la Municipale per tre volte è dovuta intervenire per invitare i clienti in fila a non raggrupparsi, già comunque richiamati all'ordine anche dai baristi. A Campiglia poi, quasi in contemporanea, alcuni cittadini hanno chiamato il sindaco chiedendo più controlli.

I lettori che hanno scritto più volte non hanno nascosto il timore di un ritorno alla “Fase 1” cioè quella di chiusura totale e ha fatto notare di aver visto tanti, troppi adolescenti in gruppo e senza mascherine.

Spostandosi invece nelle zone meno assolate e girando in centro storico si sono viste tante saracinesche alzate e i titolari dei vari negozi a sistemare le ultime cose prima della partenza ufficiale. In tutti gli esercizi in base alla metratura non potranno entrare più di due oppure quattro persone rigorosamente a distanza di un metro l'una dall'altra e dotate di mascherina. Qualche negoziante poi, impone anche l'utilizzo dei guanti. Il gel lavamani deve essere segnalato.



Chi riapre. Da domani, lunedì 18 maggio, in Liguria sarà consentita la circolazione all’interno del territorio regionale senza autocertificazione, con la possibilità di raggiungere a qualsiasi titolo seconde case, allevamenti, poderi, orti, imbarcazioni e di incontrare liberamente tra amici e parenti.

In particolare, da domani riapriranno: parchi, ville e giardini pubblici oltre che le aree gioco attrezzate; bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e tutti esercizi somministrazione alimenti e bevande, archivi, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura;

Per i musei alla Spezia sarà necessario aspettare ancora pochi giorni. Saranno aperti anche parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori e gli stabilimenti balneari. Per quanto riguarda le spiagge libere e libere attrezzate saranno oggetto di singole ordinanze dei sindaci. Riaprono i battenti anche alberghi, agriturismi, bed&breakfast, affittacamere e altre strutture ricettive all’aria aperta: ad esempio i campeggi. Saranno consentite le attività sportive di base e l’attività motoria in genere e riaprono piscine e palestre in Liguriam in anticipo rispetto all’apertura dal 25 maggio prevista dalle norme nazionali. SI potranno frequentare nuovamente centri e circoli sportivi pubblici e privati. Torna il commercio al dettaglio su aree pubbliche: mercati, fiere e mercatini degli hobbisti Riprendono anche i tirocini extracurricolari e gli uffici saranno aperti al pubblico. Riprendono anche le attività di manutenzione del verde. Infine dal 20 maggio, riaprono anche le scuole guida.



I dettagli dell'ordinanza. Quello che segue è uno stralcio dell'ordinanza emessa dalla Regione Liguria. I dettagli sugli spostamenti e le aperture.



[...]RITENUTO: di dover provvedere a definire nel territorio della Regione Liguria modalità attuative in ragione delle modifiche intervenute con d.P.C.M. 17 maggio 2020. Per le motivazioni di cui in premessa



ORDINA





1. Di adottare sul territorio della Regione Liguria le «Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità, allegate e parte integrante del presente provvedimento come di seguito riportate:

a) RISTORAZIONE

b) ATTIVITÀ TURISTICHE (Stabilimenti Balneari e Spiagge)



c) STRUTTURE RICMIVE

d) SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori ed estetisti)

e) COMMERCIO AL DETTAGLIO I) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

g) UFFICI APERTI AL PUBBLICO

h) PISCINE

i) PALESTRE

j) MANUTENZIONE DEL VERDE

k) MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE



2. È consentita nel territorio della regione Liguria a far data dal 18 maggio 2020 la riapertura delle seguenti attività:

a) Piscine e palestre;

b) Centri e circoli sportivi pubblici e privati;

c) Strutture ricettive all'aria aperta;

d) Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)



3. L'apertura delle attività di cui al punto 2 è subordinata al rispetto delle linee di indirizzo di cui al punto 1 per le attività economiche, produttive e ricreative nelle stesse disciplinate o in attività analoghe ovvero da protocolli nazionali;



4. E' consentita a far data dal 18 maggio 2020 la riattivazione nel territorio regionale dei tirocini extracurriculari in presenza, sospesi ed eventualmente riattivati in modalità di lavoro agile (Smart Working), alle seguenti condizioni:

a) che vi sia un'organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualinate al settore produttivo di riferimento e anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rirnodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL e di cui alla normativa sanitaria nazionale.

5. b) L'avvio del tirocinio extracurriculare è ammesso in presenza dei consensi da parte del tirocinante, del soggetto ospitante e del soggetto promotore o ente formativo. c) In caso di impossibilità di garantire adeguatamente le distanze di sicurezza nei locali dell'impresa ospitante, i tirocini extracurriculari potranno eccezionalmente proseguire in modalità di lavoro agile (Smart Working) fino alla fine dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, così come dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 e comprensivo di ulteriori proroghe.

d) Con riferimento ai tirocini extracurriculari, , quanto qui non espressamente disposto, sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia.



5. Per la sola stagione balneare 2020, al fine di concedere ai concessionari demaniali il tempo necessario per l'allestimento delle attrezzature balneari, l'obbligo di apertura al 1° giugno, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno. [...]