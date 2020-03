Un San Giuseppe di preghiera

La Spezia - Giovedì prossimo 19 marzo è la ricorrenza liturgica di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Per la città della Spezia è anche la ricorrenza del santo patrono, così come per l’Arsenale militare marittimo. Quest’anno, come è ben noto, non ci saranno celebrazioni con il concorso dei fedeli. Ma proprio per San Giuseppe, la Chiesa italiana, nell’attuale momento di emergenza sanitaria e di sospensione delle attività pubbliche di culto, ha deciso ora di promuovere un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti ad una stessa ora: ovvero alle 21 di giovedì prossimo 19 marzo. Alle finestre delle case viene proposto di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. La televisione nazionale TV 2000 offrirà a tutti la possibilità di condividere la preghiera in diretta. Poiché, come detto, la solennità di San Giuseppe è anche la festa patronale della città della Spezia e dell’Arsenale, giovedì alle 10.30 il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebrerà la Messa in diretta tv (Tele Liguria Sud) dalla cappella dell’Azione cattolica e del Centro missionario.