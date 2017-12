Un 2018 avaro di ponti. Ma se ci si impegna...

Sino al 25 aprile non ci saranno occasioni di incastrare i giorni festivi con i fine settimana. Poi sarà tutta una questione di creatività.

La Spezia - Se il 2017 è stato un anno fortunato sotto il profilo dei ponti festivi, anche il 2018 riserverà qualche buona combinazione per studenti e lavoratori. Ma solamente a partire dalla fine del mese di aprile.

La Pasqua cadrà curiosamente il primo aprile, giorno solitamente dedicato alle burle, ma per approfittare di qualche giornata di relax da agganciare alle feste comandate bisognerà attendere la giornata della Liberazione, che verrà festeggiata di mercoledì. I più fortunati potranno dunque tentare di approfittarne per stare a casa dal lavoro da sabato 21 aprile fino a giovedì 26, oppure da mercoledì 25 a lunedì 30. O addirittura sino a mercoledì 2 maggio, incastrando nelle ferie anche il primo maggio, Festa dei lavoratori.

Per tutti gli altri resta possibile l'incastro del 30 aprile tra il week end precedente e martedì 1° maggio.

Una volta passati aprile e maggio, sarà lavoro o studio senza tregua, almeno fino ad agosto.



Ferragosto cade esattamente in mezzo alla settimana (mercoledì) e consentirà di incastrare un ponte di due giorni con la domenica precedente oppure con sabato 18. Addirittura unendoli entrambi e approfittando di soli 4 giorni di ferie se ne portano a casa nove di vacanza, da sabato 11 a domenica 19 agosto.

Si finisce poi alla fine di ottobre, quando, prendendo tre giorni di ferie, se ne potranno fare sei, da sabato 27 ottobre fino a giovedì primo novembre. Oppure si potrà fare il contrario, accontentandosi di prendere ferie da giovedì 1° a domenica 4 novembre.



Si chiuderà l'anno con Natale, infatti, cade di martedì. Si potrà approfittare del giorno prima e dei due giorni successivi prolungando il relax sino a domenica 30 per riposarsi in vista della notte di San Silvestro.