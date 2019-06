Umbertino, incontro per le case popolari

La Spezia - Il Comitato Quartiere Umberto I, nell'ambito delle proprie attività di confronto e collaborazione con le istituzioni locali, avrà nei prossimi giorni un incontro ufficiale con la direzione di A.R.T.E., l'azienda che amministra gli immobili di residenza pubblica che in questo quartiere costituiscono una parte rilevante dei palazzi che complessivamente vi insistono. In vista di questo incontro, il Comitato presieduto da Jacopo Schiffini ha organizzato per martedì 4 giugno alle 18 presso la sala riunioni del centro civico Via Castelfidardo 1, un'assemblea a cui sono invitati tutti i cittadini, per raccogliere le segnalazioni e le richieste da rappresentare all'amministratore di A.R.T.E. Marco Tognetti.