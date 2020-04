Ultimo tampone negativo per il farmacista denunciato, che si dimette

La Spezia - “So di aver sbagliato e le mie dimissioni dal ruolo di presidente dell'Ordine dei farmacisti della Spezia sono un atto dovuto. Ci tengo a precisare che quando la Polizia municipale è intervenuta non ero al banco ma nel soppalco della mia farmacia con guanti e mascherina per gestire alcuni documenti. Terminati quelli sarei tornato immediatamente a casa. Non mi sarei mai messo a contatto con il pubblico”. Sono le parole di Pierangelo Usberti, titolare della farmacia nel quartiere del Favaro dove ieri mattina la Polizia municipale è intervenuta e lo ha denunciato per aver interrotto la quarantena. Il professionista che ricopriva anche il ruolo di presidente, dell'Ordine dei farmacisti provinciale, fornisce la sua versione dei fatti, che lo vede lontano dal pubblico e spiega anche le motivazioni della lettera di dimissioni che ha già inviato ai colleghi della provincia, che in più occasioni hanno provato a farlo desistere.



Usberti spiega anche quanto è avvenuto sotto il profilo sanitario: “Il secondo tampone al quale sono stato sottoposto, due giorni fa, è risultato negativo mentre quello fatto nelle quarantotto ore antecedenti era positivo. Nei prossimi giorni verrò sottoposto agli altri, nella speranza che questo calvario finisca”.

Quel calvario è iniziato il 26 marzo e il 28 marzo è stato messo ufficialmente in isolamento. “Ho avuto due giorni di febbre e il secondo giorno ho avvertito un forte malessere che mi ha spaventato. Quando poi ho avuto l'esito del primo tampone, tra il 30 e il 31 marzo, e la conferma della sua positività ero già in isolamento, per i successivi quattordici giorni. A quasi trenta giorni sono stato sottoposto a un altro tampone (quello risultato positivo, Ndr) e quello successivo negativo”.

Dopo gli avvicendamenti di ieri, la farmacia è stata sottoposta a sanificazione e i dipendenti hanno lavorato regolarmente. Sui social per tutta la vicenda, le reazioni sono state le più diverse. “Mi spiace per quanto ha visto la mia famiglia e ho deciso di prendermi una pausa da questo mondo virtuale, anche per tutti gli insulti che mi sono stati rivolti. Per esperienza posso dire che più una persona si impunta e più si rischia di fare dei danni, quindi non perderò la calma. Il primo obiettivo ora sarà ricostruire il rapporto di fiducia con i clienti. I miei dipendenti oggi hanno lavorato comunque”.

La decisione di dimettersi rimane inamovibile. “Con il ruolo che ricopro – conclude - non posso fare altrimenti. Ora contatterò anche i miei colleghi dell'ordine a livello ligure e darò tutte le spiegazioni dovute”.



