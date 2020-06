Ultimo giorno di scuola con... il sindaco per i maturandi dell'Einaudi-Chiodo

La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini, stamani nella sala Consiglio di Palazzo Civico, ha ricevuto i ragazzi e le ragazze della classe V dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Einaudi Chiodo, prossimi agli esami di maturità.



Accompagnati dagli insegnanti Manrica Traversi, Annamaria Manente, Autilia Ferrara (vice preside), Silvia Gregorini e Luca Liguori, i maturandi, in tutto 16, hanno manifestato le loro emozioni pre-esami e il sindaco Peracchini ha rivolto loro i migliori auguri per il futuro lavorativo o universitario.



"L'ultimo giorno di scuola è sempre emozionante, ma partecipare insieme ai ragazzi della V dell'Istituto Einaudi Chiodo a questo incontro prima dell'esame di maturità lo è stato ancora di più vista l'emergenza Covid-19 che ha di fatto interrotto la socialità scolastica di un anno che è entrato a tutti gli effetti nei libri di storia - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Il lavoro degli insegnanti è stato egregio in questi mesi con la didattica a distanza, e vorrei estendere il mio augurio di buon fine anno scolastico a tutti gli studenti e a tutto il corpo docente della Spezia. Il mondo della scuola, nell'emergenza sanitaria, ha dimostrato di andare oltre i propri limiti per il bene dei ragazzi, di avere una grande capacità di resilienza e di spirito di adattamento, nonostante tutte le difficoltà che si sono riscontrate, ma è chiaro che a settembre la scuola deve ripartire senza indugi come sono ripartire tutte le altre attività. Le notizie che sono trapelate dal Ministero finora hanno purtroppo gettato nello sconforto sia le famiglie sia chi ogni giorno si impegna a lavorare per i ragazzi e soprattutto con i ragazzi: a partire dai territori, dobbiamo stendere delle linee guida chiare e inequivocabili sul rientro dei bambini e dei ragazzi a settembre in sicurezza senza rinunciare alla socialità e all'inclusione, i due valori cardine della scuola".