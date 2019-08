Ultimi venti giorni per le iscrizioni alla mensa scolastica delle scuole statali

La Spezia - C'è tempo fino al 31 agosto per finalizzare le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica, incluse le conferme per chi già lo utilizza, per gli alunni le cui famiglie vogliano fruire per l’anno scolastico 2019/2020 del tempo scuola pomeridiano utilizzando per pranzo il servizio comunale; da quest’anno l’iscrizione si effettuerà esclusivamente on-line e dovrà essere ripresentata per ogni anno scolastico nel quale si intenderà fruire del servizio comunale. L’iscrizione on line si effettua singolarmente per ciascun figlio che usufruirà della ristorazione scolastica accedendo qui.



Il servizio di iscrizione on line è utilizzabile previa acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informatico; per il rilascio delle credenziali sono previste due modalità: se si è intestatari di tributi comunali (es. tassa sui rifiuti) si possono richiedere le credenziali di accesso accedendo direttamente a questa pagina; chi invece non è contribuente o residente del Comune della Spezia deve richiedere le credenziali di accesso all’Ufficio Ristorazione Scolastica (anche via mail, allegando copia di un documento di identità del genitore che effettuerà l’iscrizione); i recapiti sono forniti in calce alla presente informativa. La persona intestataria delle credenziali di accesso che effettuerà l’iscrizione on line sarà anche l’intestataria del servizio a domanda individuale.



L’iscrizione on line al servizio di ristorazione scolastica è possibile soltanto se i pagamenti pregressi per la fruizione dei servizi scolastici comunali risultano regolari: in caso contrario, è necessario rivolgersi all’Ufficio Ristorazione Scolastica per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e quindi all’iscrizione al servizio. Con le proprie credenziali di accesso è possibile verificare i pagamenti risultanti a sistema accedendo a questa pagina . Se ci sono difformità tra i dati presenti nel sistema ed i propri riscontri, occorre contattare l’Ufficio Ristorazione Scolastica per richiedere l’aggiornamento/modifica.



Esclusivamente i residenti nel Comune della Spezia possono allegare alla domanda di iscrizione on line l’attestazione ISEE al fine di ottenere le agevolazioni tariffarie previste (consultabili qui); qualora al momento della iscrizione non si possieda ancora l’attestazione ISEE, sarà possibile consegnarla successivamente all’Ufficio Ristorazione Scolastica purché entro il 31 agosto. L’efficacia dell’attestazione ISEE consegnata successivamente a tale termine avverrà tassativamente a decorrere dal mese successivo alla data di consegna, essendo escluso il ricalcolo della tariffa per le prestazioni eventualmente fruite nel frattempo.



Le sole famiglie impossibilitate all’utilizzo di servizi on line potranno rivolgersi per effettuare l’iscrizione all’Ufficio Ristorazione Scolastica, previo appuntamento da richiedere ai recapiti sotto indicati. Il servizio di ristorazione scolastica non sarà erogato agli alunni privi di iscrizione/conferma. L’Ufficio Ristorazione Scolastica è a disposizione dei cittadini interessati attraverso l'ufficio di Piazza Europa, 1 – 19100 La Spezia (Palazzo Civico – piano III, Tel. 0187 / 727.390 - 727.408 - 727.438 - 727.454 - 727.476). Mail: lorena.andreini@comune.sp.it, maria.borroni@comune.sp.it, cristina.gerini@comune.sp.it, monica.pini@comune.sp.it, lorenza.sommovigo@comune.sp.it.