Ultimi ritocchi per la barriera fonoassorbente di Viale San Bartolomeo

La Spezia - Mancano ormai solamente il marciapiede e alcune finiture, poi il cantiere per l'installazione della barriera fonoassorbente sarà concluso, le transenne saranno rimosse e Viale San Bartolomeo ritornerà alla viabilità precedente all'avvio dei lavori. Difficile pronosticare con esattezza la data di consegna dell'opera visti i numerosi intoppi che si sono verificati sin dall'inizio dell'intervento. Al momento gli addetti al lavoro, circa una ventina, si stanno adoperando alla realizzazione del marciapiede che corre lungo la parete che divide la città e il porto. In seguito sarà installato il sistema di irrigazione del verde come è già stato fatto nei pressi di Porta Malaspina e infine saranno montati i pannelli nei quali sarà collocata la vegetazione. Per vedere il verde sulla barriera, però, bisognerà attendere la primavera: gli addetti interpellati dall'Autorità di sistema portuale ritengono infatti che le piante se fossero impiantate in questo periodo andrebbero verso morte certa.



Molti spezzini hanno notato che in prossimità del varco portuale di Lsct la barriera si stacca dalla strada per seguire il percorso dei binari e andare a congiungersi alla vecchia recinzione portuale. Il settore che resta fuori è un appezzamento di terreno non demaniale, di proprietà della stessa Lsct, sul quale avrebbe dovuto sorgere un edificio contestualmente con la realizzazione di quelli che oggi ospitano gli uffici della società del gruppo Contship. Quale sarà la destinazione finale di quell'area non è ancora stato deciso, ma intanto negli uffici di Via del Molo si sta lavorando per avviare la progettazione dell'intervento che porterà all'arretramento di 10 metri della nuova barriera e alla realizzazione di un'opera unica tra Fossamastra e Via San Cipriano.



"Potremo agire solamente dopo che saranno stati spostati i binari - spiega a CDS il segretario generale dell'Autorità di sistema portuale, Francesco Di Sarcina - ma nel frattempo lanceremo la gara per la progettazione. Quello che abbiamo in mente è un intervento che sia migliorativo sia dal punto di vista della riduzione del rumore che si propaga verso i palazzi sia sotto il profilo urbanistico. Se ci sarà la possibilità, per esempio, vorremmo proseguire con la pista ciclabile e magari rivedere la viabilità: l'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei residenti del Canaletto e di Fossamastra attraverso una zona filtro che imposteremo insieme all'amministrazione comunale".