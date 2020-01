Ultimi posti per iscriversi alla scuola di formazione civica dell'associazione La Piazza Comune

La Spezia - Ancora pochi posti per partecipare al percorso di formazione "Dai Principi ai Piccoli Principi", organizzato dall'associazione La Piazza Comune.

Un impegno lungo 6 moduli formativi, 31 lezioni da febbraio a maggio



Le lezioni saranno tenute da docenti prestigiosi. La Piazza Comune” si propone di fornire il suo contributo di idee, proposte e visioni relative alle tematiche legate ai temi dello sviluppo dell'economia, della pianificazione strategica al fine di favorire, attraverso un processo partecipativo di individuazione e implementazione di programmi e

progetti della pubblica Amministrazione, lo sviluppo della Città e dell’intero territorio provinciale.

Saranno i giovani i primi protagonisti di un investimento culturale per la città pensato, organizzato e realizzato dalla Associazione “La Piazza Comune” .



La sede della prima giornata del Percorso Formativo sarà presso il Circolo Velico” Molo Italia 1,



La Spezia Il corso si svolgerà solo di sabato (per permettere ai tanti studenti o giovani lavoratori di poter seguire il corso).

La prima lezione si svolgerà c/o il Circolo Velico della Spezia (g.c) – Molo Italia, 1 - il giorno 1 Febbraio dalle ore 9,30 alle ore 17,30.



Le lezioni successive, si terranno a La Spezia, presso il Circolo Culturale “ G. Corso Cavour, 371.



La mail di contatto per informazioni e iscrizioni è lapiazzacomune@gmail.com