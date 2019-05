Ultime ore di allerta ma pioggia e nuvole resteranno fino a mercoledì

La Spezia - Si concluderà alle 15 l'allerta meteo gialla per temporali diramata ieri dalla dalla Protezione civile della Liguria. Fino alle ore centrali di oggi sono infatti previste precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio o temporale forte su tutte le zone della Regione; possibili grandinate in occasione dei fenomeni più intensi. Deciso calo termico con quota neve in discesa fino 400-500 metri anche nel nostro bacino, con possibili spolverate nevose sui relativi tratti autostradali più elevati. Graduale attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio ad iniziare da Ponente. Venti di burrasca forte da Nord su tutte le zone con possibili raffiche fino 120- 140 km/h. Mare localmente agitato anche nello spezzino.

Cessata l'allerta la nuvolosità, seppur in attenuazione, proseguirà anche nella giornata di domani, con un graduale miglioramento dalle ore serali mentre per mercoledì è atteso un nuovo peggioramento.