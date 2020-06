Ultime curve per la riqualificazione di Piazza Concordia

La Spezia - Sta giungendo ormai al termine l’intervento di riqualificazione di piazza Concordia programmato dall’amministrazione Peracchini. Si tratta di un luogo di ritrovo, gioco per bambini, piccolo polmone verde nel popoloso quartiere di Migliarina, che ha necessitato di lavori per renderlo maggiormente vivibile e a portata di pedone. È stato quindi rinnovato l’arredo urbano, l’area verde è stata risistemata, sono stati collocati nuovi giochi e messe in sicurezza le attrezzature ludiche per i bambini. Il tutto per un importo complessivo di 74.800 euro. La fine dei lavori è prevista entro l'inizio dell’estate.



«Avviati i primi di giugno i lavori di riqualificazione di Piazza Concordia, che dovrebbero concludersi entro la fine dell’estate – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini –. Un intervento molto richiesto e sentito nel quartiere di Migliarina che aveva necessità di una rivisitazione al passo con i tempi, visto che gli ultimi interventi su quella piazzetta risalgono a oltre vent’anni fa. Con un investimento di quasi 75mila euro, la piazza avrà una nuova pavimentazione e un’area giochi per i bambini».



«Si tratta di un intervento di riqualificazione - sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi - volto a ridare vivibilità e sicurezza, sia per gli adulti che per i bimbi, di uno spazio strategico per il quartiere. L’area era caratterizzata dal degrado per questo siamo voluti intervenire, così da renderla nuovamente fruibile e diventare un luogo di ritrovo e aggregazione. Il progetto prevede la posa in opera di una nuova pavimentazione, la pulizia delle caditoie, la sistemazione di panchine, la posa di una pavimentazione anti trauma nell’area giochi dei bambini, l’installazione di nuovi giochi, la pulizia delle aiuole e la messa a dimora di due alberi di Ginko Biloba».