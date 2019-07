Uiltrasporti ancora accanto a Teresa. E pronta alla battaglia in Recos

La Spezia - "Quello che ci lascia rammaricati e sdegnati è l'atteggiamento di Acam Ambiente nel ricorso contro la prima sentenza, durante il quale il giudice Panico ha proposto il riconoscimento del pronunciamento precedente e contestualmente, con spirito conciliativo, invitava a un nuovo rapporto di lavoro con contratto a tutele crescenti. Sarebbe stato comunque positivo ma azienda ha tenuto il punto rigettando la proposta e preferendo spendere 60mila euro di soldi dei contribuenti. Perché a tanto ammonta la somma delle 26 mensilità che saranno corrisposte alla lavoratrice e delle spese legali pagate dalla società. Per una questione di principio non è stata reintegrata una lavoratrice che ha avuto anche problemi di salute e familiari". Marco Furletti, segretario provinciale di Uiltrasporti si è espresso così, ai microfoni di CDS, nel corso del presidio che si è svolto questa mattina sotto la sede principale di Acam Ambiente, in Via Picco, per dimostrare ancora una volta la vicinanza del sindacato e dei colleghi nei confronti di Teresa, la lavoratrice licenziata dall'azienda su segnalazione dell'assessore all'Ambiente del Comune della Spezia, Kristopher Casati e dell'ex presidente di Acam Ambiente Gianluigi Pagliari. Il provvedimento è stato giudicato illegittimo dal Tribunale del lavoro, ma in applicazione delle normative vigenti in materia non c'è stato il reintegro, ma solamente la condanna al pagamento di una somma in denaro.



"In questa storia ha perso il sindacato, dei confronti di un atteggiamento arrogante tenuto dal gruppo Iren ancora prima ancora di entrare ufficialmente all'interno di Acam. E questo - ha proseguito Furletti - è un brutto segnale. Ha perso chi non ha più sostenuto la vertenza e così si è creato un precedente pericoloso che rafforza l'azienda e indebolisce i lavoratori".

Ma le rimostranze del segretario della Uiltrasporti non sono finite.

"Ci rammarica anche il fatto che nell'ambito della proposta di conciliazione l'azienda ha chiesto l'applicazione di una clausola di riservatezza per tutti, anche per l'organizzazione sindacale cercando di imporre il divieto assoluto di rendere pubblico l'esito della vicenda e di non farci parlare con la stampa. La clausola ovviamente non è stata accettata. Riconosciamo la validità della decisione della lavoratrice, l'abbiamo sempre lasciata libera di scegliere ed è comprensibile che si sia sentita stanca di combattere. Ma il licenziamento è e rimarrà illegittimo".



Poi Furletti replica all'ex amministratore di Acam, Gaudenzio Garavini, che su Facebook ha scritto: "Non si capisce come stanno insieme l'accordo conciliativo in cui la lavoratrice licenziata da Acam Ambiente accetta il licenziamento e il presidio di protesta organizzato dalla Uil. Sicuramente è un mio problema di 'comprendonio'".

"Invitiamo Garavini, che ricopre un ruolo all'interno del cda di Recos, ad astenersi dal dare giudizi sulle iniziative sindacali di Uiltrasporti e di occuparsi dei problemi dei lavoratori di Recos per i quali il nostro sindacato ha aperto lo stato di agitazione in quanto 50 per cento del personale operativo è inquadrato a due livelli inferiori rispetto alle mansioni che effettivamente svolge. Mediamente ogni dipendente ci rimette 200 euro al mese. Tra il 15 luglio e il 15 agosto c'è la franchigia e quindi non possiamo mettere in atto iniziative come il blocco degli straordinari o lo sciopero ma certamente questa vicenda sfocierà in una protesta a settembre. E non escludiamo il ricorso alle vie legali e la richiesta di intervento degli enti competenti", conclude Furletti.