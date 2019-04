Uiltrasporti: "Piano industriale Atc ambizioso, ma siamo disponibili al confronto"

La Spezia - "Il 24 aprile scorso Atc Esercizio ha presentato alle organizzazioni sindacali presenti in azienda il piano industriale per il periodo 2019-2030, un piano che si pone l'obiettivo di ottenere un affidamento in house del servizio della durata di 10 anni. Sono stati presentati una serie di dati che analizzeremo e valuteremo con attenzione nei prossimi giorni, dopo che Atc Esercizio ha provveduto alla consegna del testo integrale del Piano". Lo fanno sapere i rappresentanti della segreteria territoriale della Uiltrasporti, Marco Furletti e Giuseppe Ponzanelli, e le Rsa, Stefano Passani e Gianni Venturini.



"Il progetto, anche se contiene alcune criticità, ci sembra molto ambizioso e di non facile attuazione. Tuttavia - proseguono - come organizzazione sindacale siamo sicuramente disponibili ad entrare nel merito, naturalmente a valle della condivisone ed accettazione da parte dei Comuni e della Provincia della Spezia. Nei primi 15 giorni di maggio Uiltrasporti convocherà un'assemblea dei lavoratori associati per illustrare i contenuti del Piano e valutare congiuntamente la posizione politico-sindacale da assumere nella prosecuzione del confronto".