Uiltrasporti: "Non abbiamo sospeso lo stato di agitazione in Atc"

La Spezia - Le parole sono importanti. Soprattutto se contenute in un documento ufficiale. Oggi, però, qualcuno se ne è dimenticato trasformando la richiesta della Uiltrasporti di "una breve sospensiva della procedura di raffreddamento, al fine di una valutazione più approfondita delle posizioni assunte dalle parti" nella trasmissione di "una nota nella quale (Uiltrasporti, Ndr) ha riferito di sospendere lo stato di agitazione".

Stiamo parlando della vertenza aperta tra Cobas Lp e Uiltrasporti da una parte e Atc Esercizio dall'altra. Una discussione che si articola da settimane su tre punti: la disdetta unilaterale di un accordo sindacale da parte dell'azienda, l'aumento del subappalto di servizi di trasporto pubblico e il riconoscimento di una indennità per gli autisti impiegati nelle corse con servizio a chiamata.



In un fronte sindacale già diviso, con Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl e Faisa Cisal che non hanno ritenuto di manifestare ufficialmente malcontento all'azienda per le stesse motivazioni, l'assenza dall'incontro per la conciliazione dei rappresentanti della Uiltrasporti, unita alla comunicazione di una (inesistente) sospensione dello stato di agitazione, è stata valutata come la rottura del fronte tra Cobas e il sindacato di Via Persio nel condurre questa vertenza.

"Abbiamo comunicato alla prefettura e alla commissione di garanzia l'intenzione di prendere tempo per effettuare alcune valutazioni - spiegano a CDS il segretario provinciale Marco Furletti e il delegato Giuseppe Ponzanelli -. Non abbiamo mai comunicato di aver sospeso lo stato di agitazione".

E a quanto pare le inesattezze ufficializzate questa mattina nel vertice conclusivo della procedura di raffreddamento in prefettura non sono concluse poiché Uiltrasporti smentisce anche di essere in trattativa con l'azienda, e insieme alle altre sigle, sulla questione dell'indennità per gli autisti.



Nonostante le ultime piogge il clima dei rapporti tra l'azienda e Cobas Lp (che hanno proclamato lo sciopero per il 4 luglio, leggi qui) e tra l'azienda e Uiltrasporti si fa decisamente bollente.