Uiltrasporti: "Lavoratori Atc senza vestiario e con le mascherine contate"

La Spezia - "La Uiltrasporti, dopo aver cercato in tutti i modi un dialogo costruttivo, nel rispetto delle relazioni industriali, sente il dovere di rendere pubblico quanto sta accadendo in Atc Esercizio S.p.A. Riteniamo che la dirigenza abbia ormai completamente perso il rispetto nei confronti dei lavoratori e di chi li rappresenta". E' quanto si legge in una nota di Uiltrasporti i segretari Marco Furletti e Giuseppe Ponzanelli e i delegato Gianni Veturini e Stefano Fassani : "A nostro avviso non vengono infatti rispettati ne gli accordi sindacali in essere ne il protocollo delle relazioni industriali, che prevederebbe una forte interazione tra le parti finalizzata ad obbiettivi comuni. Il malessere tra il personale è in forte aumento, i turni risultano essere sempre più pesanti con condizioni di lavoro sempre peggiori e per la prima volta nella storia di Atc i conducenti si sono ritrovati addirittura senza vestiario".

"Da un lato si fanno i conteggi su quante mascherine utilizza un dipendente, al fine di contenere i costi, dall'altro si apportano, in altri settori aziendali, aumenti salariali e promozioni di varia natura - concludono -. Seriamente preoccupati per la situazione ci auguriamo che gli enti proprietari riflettano su quanto sta accadendo e sappiano porvi rimedio".