Uiltec, Balestrino e Papik: "Andiamo oltre la sigla e torniamo tra i lavoratori"

La Spezia - “A un anno dalla presentazione del testo distribuito gratuitamente “Rsu: oltre la sigla” torniamo a parlare di rappresentanza sindacale in un momento di evidente fatica, contrassegnato da una involuzione della qualità della vita in generale e in particolare nel mondo del lavoro”. E' quanto scrivono in una nota Salvatore Balestrino e Daldegan Papik in chiave di segretario generale Uiltec Liguria e responsabile regionale Uiltec sicurezza.

“Concretamente crediamo che soprattutto attraverso le Rsu si possano motivare i lavoratori alla partecipazione alla condivisione della vita aziendale - scrivono - . Solo attraverso capisaldi come il dialogo, il dibattito e le discussioni si possono riaffermare valori come il senso di appartenenza, la volontà di concordare, la spinta motivazionale. Le Rsu sono un tassello fondamentale di un mosaico che rappresenta tutti i lavoratori indipendentemente dall’appartenenza a qualsivoglia Organizzazione sindacale”.

“Oggi come categoria andiamo al rinnovo delle Rsu di primarie aziende che ci onoriamo di rappresentare - proseguono nella nota -. Le elezioni delle Rsu sono una importante lezione di democrazia che il mondo del lavoro può impartire con orgoglio alla classe politica ed alle istituzioni.

L’espressione della democrazia è garantita dal voto; mediante il suo esercizio i lavoratori hanno la possibilità di scegliere il loro modello di rappresentanza. Di rilevante attualità è tornata anche la tematica della sicurezza sul lavoro e non in senso positivo”.

“I numerosi infortuni, anche mortali, registrati dall’inizio dell’anno ci fanno capire che l’innovazione introdotta dal D.Lgs.81/2008 - sottilineano - ha probabilmente esaurito la sua spinta propulsiva. Proprio questa norma doveva essere lo strumento per promuovere una nuova cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ma si è trasformata in un rinnovato elenco di adempimenti spesso ridotto a mero iter burocratico”.



“Promuoverne la cultura significa ben altro - scrivono ancora -. Oramai quasi tutte le aziende formano ed informano i propri dipendenti ma l’approccio ad una materia tanto delicata ed importantetermina qui. Non vi è alcuna misurazione reale, durante la vita lavorativa, dei comportamenti di Sicurezza sul lavoro e dei progressi fatti. Ci si limita spesso e volentieri ad impartire nozioni, imporre divieti ed al massimo redigere qualche procedura operativa, ma fare cultura della sicurezza è tutta un’altra storia. Promuovere ed attuare una vera cultura della sicurezza presuppone il favorire un sistema complesso di saperi, opinioni, costumi e comportamenti che caratterizzano la salute delle persone coinvolte nei processi lavorativi”.



“Un approccio ancora così fortemente sanzionatorio e ben poco premiante - proseguono nella nota - non può certo favorire le condizioni ottimali per far maturare il seme della cultura della sicurezza. Per tornare al rinnovo delle Rsu, che con i Rls si dimostrano un vero baluardo a difesa dei diritti in materia di sicurezza, ricordiamo quelle dell’azienda San Lorenzo, importante asset nel campo della nautica da diporto. Oggi il vento soffia a favore... la nautica può veramente diventare il valore aggiunto per contrastare la mancanza di lavoro”.



“In quest’ottica sarebbe fondamentale un coordinamento delle Rsu di tutte le aziende nautiche che tenga alti i riflettori sul nostro territorio - concludono -. C’è necessità di persone che portino idee e promuovano confronti nei luoghi di lavoro. Persone che siano da stimolo per gli altri, che siano credibili ed affidabili. Bisogna tornare concretamente a parlare ai lavoratori ma soprattutto bisogna tornare a saper ascoltare”.