Uil polizia, donato defibrillatore alla Volante

La Spezia - Questa mattina due componenti della segreteria del sindacato Uil Polizia, Massimo Orlandi e Massimo Libori (altri membri sono Marco Piro, Giuseppe Miranda,Domenico Milella e Giovanni Battista Peghini) a nome di tutti gli iscritti hanno fatto dono al Questore della Spezia di un defibrillatore semi automatico. "Detta apparecchiatura - spiega il segretario provinciale Uil Polizia, Costantino Socca, verrà destinata - previa opportuna formazione - agli operatori della Squadra Volante, che sono spesso i primi ad intervenire in luoghi ove vi sono persone in pericolo di vita e che potranno utilizzarlo per salvare vite umane. Tale attività di primo soccorso non esula dai compiti della Polizia di Stato e delle forze di polizia in genere, la cui attività si pone sempre più al servizio dei cittadini. Con questa donazione non intendiamo di certo sostituirci all'Amministrazione ma intendiamo dare un concreto segno di collaborazione fattiva tra Amministrazione e Sindacato, sempre in un'ottica di rispetto dei ruoli propri dell'Amministrazione dell'Interno e delle Organizzazioni Sindacali, che pur difendendo i diritti dei propri iscritti hanno anche il dovere di essere costruttivi per il bene comune dei cittadini e dei propri associati, nell'ottica riformista che è tra i valori fondanti in primis della UIL e conseguentemente di UIL POLIZIA".