Ufficio immigrazione, rimodulati i servizi

La Spezia - L’ufficio immigrazione della Questura della Spezia, anche in questa nuova fase di contenimento dell’epidemia da “Covid 19” e del conseguente rispetto delle limitazioni imposte dall’Ordinanza Regionale emanata in materia e dalle restrizioni ad alcuni transiti internazionali ancora in atto, ha rimodulato i servizi per garantire la massima disponibilità nell’attività di interfaccia con l’utenza, stranieri, referenti di comunità/collettività, legali. In particolare a coloro che necessitano di svolgere pratiche amministrative connesse al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, viene assicurata la possibilità di aggiornare gli appuntamenti in modo speditivo. In una cornice di massima collaborazione, l’ufficio mantiene altresì sempre attivi i contatti con le autorità consolari, che non hanno comunque rappresentato situazioni particolari.



E' possibile concordare telefonicamente il posticipo degli appuntamenti già fissati per l’acquisizione delle istanze, da parte di coloro che fossero impossibilitati per particolari ragioni, comprese quelle sanitarie, a rispettare le date già indicate. Ricorda che, per le sole informazioni, l’orario di apertura dello Sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura, ove sono sempre presenti due mediatori culturali è: dalle 12 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Per chi non può recarsi in ufficio, è possibile chiedere informazioni alle utenze telefoniche 0187.567747 (sportello Ufficio Immigrazione), 0187.5671 (centralino Questura): dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì. Informazioni e chiarimenti in ordine alle pratiche in svolgimento potranno essere richiesti dagli interessati anche agli indirizzi di posta elettronica: immigrazione.sp@poliziadistato.it immig.quest.sp@pecps.poliziadistato.it. L’accesso allo sportello è organizzato come sempre secondo i calendari degli appuntamenti fissati. Si rinvia al sito della Questura, che riporta nel dettaglio i recapiti telefonici e mail dell’URP e degli Uffici Amministrativi – Passaporti – Armi - Licenze, ove l’utente si può rivolgere senza dover venire di persona in Questura, oltre che gli orari di apertura di tutti gli sportelli: https://questure.poliziadistato.it/it/LaSpezia