La Spezia - La Questura della Spezia informa la cittadinanza che l’Ufficio Immigrazione ha prorogato la chiusura degli sportelli di ricezione del pubblico sino al 14 aprile e, per non creare disservizi, è stato concordato con Poste Italiane di procedere ad un ulteriore rinvio di 10 settimane, quindi fino al 15 giugno, delle convocazioni già fissate in agenda. Resta fermo, per eventuali comunicazioni il recapito mail: immigrazione.sp@poliziadistato.it, immig.quest.sp@pecps.poliziadistato.it .