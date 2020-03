Ufficio immigrazione chiuso, ok solo richieste asilo

La Spezia - L'emergenza coronavirus cambia anche le attività della questura della Spezia, che ha predisposto modifiche agli orari e alle modalità di accesso agli uffici aperti al pubblico. L’Ufficio Immigrazione ha sospeso la ricezione del pubblico per 30 giorni a decorrere dal 10 marzo 2020. E' assicurata la ricezione delle sole istanze di richiesta asilo presso la 4a sezione, previo appuntamento da concordarsi con gli stessi operatori all'indirizzo email immig.quest.sp@pecps.poliziadistato.it

All’ingresso della questura è predisposta apposita cartellonistica con le indicazioni delle modalità di accesso alla sala d’attesa e agli sportelli, rimodulata al fine di garantire l’attuazione delle misure precauzionali vigenti – su tutte la distanza interpersonale di un metro - a tutela della salute pubblica. “Si invita l’utenza a collaborare ed attenersi a queste indicazioni per accedere alle sale di attesa e agli sportelli degli Uffici Armi, Passaporti e Denunce – fanno sapere dalla questura -. Si informa che il personale addetto alla ricezione del pubblico è dotato dei previsti dispositivi di protezione individuale e che i locali sono sottoposti alle misure igieniche prescritte e dispongono altresì di dispenser per l’erogazione di soluzione igienizzante per le mani in favore dell’utenza. A tutela della salute pubblica e confidando nella massima collaborazione dei cittadini, si suggerisce di limitare al massimo l’accesso agli Uffici”.



Tutti gli orari e le modalità di accesso



Ufficio Denunce: aperto;

Sportello Ufficio Passaporti: riceve solo su appuntamento (da concordarsi con gli stessi operatori all'indirizzo email: uffpassaporti.quest.sp@pecps.poliziadistato.it oppure, in subordine, all’utenza telefonica 0187/5671 dalle ore 09.00-12.00 dal Lunedì al Venerdì);

Sportello Ufficio Armi: riceve solo su appuntamento (da concordarsi con gli stessi operatori all'indirizzo email: armiesplosivi.quest.sp@pecps.poliziadistato.it oppure, in subordine, all’utenza telefonica 0187/5671 dalle ore 09.00-12.00 il Lunedì – Mercoledì – Venerdì);

Ufficio Licenze: riceve solo su appuntamento (da concordarsi con gli stessi operatori all'indirizzo email: ammin.quest.sp @pecps.poliziadistato.it oppure, in subordine, all’utenza telefonica 0187/5671 dalle ore 09.00-12.00 dal Lunedì al Venerdì);

Sportello Ufficio Immigrazione: chiuso;

Sportello U.R.P.: chiuso (per eventuali informazioni rivolgersi all’indirizzo e-mail urp.quest.sp@pecps.poliziadistato.it, cui si assicura una risposta a stretto giro, oppure, in subordine, all’utenza telefonica 0187-567542 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì).