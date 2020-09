Ufficiale: la scuola rimane chiusa fino a domenica 27

La Spezia - Le famiglie spezzine volevano sapere se la scuola fosse davvero ricominciata domani, giorno di chiusura dell'ordinanza regionale e di partenza del nuovo anno scolastico. Ma fra i conteggi delle preferenze e gli immancabili commenti delle archiviate elezioni regionali, si era già capito nel pomeriggio di ieri che il Comune della Spezia stava pensando intensamente ad una proroga dell'ordinanza, rimandando ancora la prima campanella. Teoricamente a lunedì 28 settembre ma per averne certezza bisognerà attendere la giornata di sabato, indicata da palazzo civico come l'ultima utile per indicare alle famiglie e al personale degli istituti educativi la data di partenza.



Alla fine non si è dunque atteso il punto stampa odierno con il bollettino epidemiologico e le quotidiane considerazioni del presidente Toti, visto anche l'altissimo numero di richieste di chiarimento, arrivate da più parti. A Spezia, ovviamente soltanto per quel che concerne il capoluogo, l'anno didattico, potrebbe partire nell'ultimo lembo di settembre: "In merito alle numerose richieste di chiarimento da parte delle famiglie sulla riapertura delle scuole domani, sentito il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, si anticipa la volontà di prorogare, stante la situazione epidemiologica, la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado fino a domenica 27" - spiega il sindaco in una nota ufficiale.



Una decisione che sarà comunque formalizzata in serata a seguito della consueta riunione sulla situazione della pandemia in Liguria con gli esperti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19. Ma, appunto, l'ufficialità della proroga è stata anticipata questa mattina: "Per la doverosa organizzazione familiare e scolastica abbiamo deciso di antipare l’intenzione di prorogare le misure anti assembramento intraprese finora. Entro sabato, analizzato l’andamento epidemiologico nella nostra città, sarà valutata e comunicata la ripresa delle attività scolastiche in presenza. Dopo quasi otto mesi di sospensione dell’attività didattica, il nostro obiettivo è quello di far tornare tutti i bambini e i ragazzi in classe, anche nel nostro Comune, il prossimo lunedì. Il trend dei contagi ci indica che le misure di contenimento del virus finora intraprese stanno funzionato perché c’è una stabilizzazione ma per consolidarla e vedere finalmente la curva dei contagi scendere, è necessario ancora uno sforzo da parte di tutti i cittadini".



Poi l'appello comportamentale, sempre utile: "Invito tutti gli spezzini a seguire le indicazioni delle ordinanze emesse, indossare sempre e correttamente la mascherina, mantenere la distanza interpersonale e lavarsi frequentemente le mani. Sono queste le armi migliori che abbiamo per combattere il virus, e sono i comportamenti individuali a fare la differenza".