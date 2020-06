Uffici postali, Lombardi scrive a sindaco e prefetto: "Servizi essenziali, riaprano al più presto"

La Spezia - "Dopo aver depositato in Comune nella mattinata di ieri un'interpellanza relativa alla chiusura temporanea dell'ufficio postale di Marola ho ricevuto diverse segnalazioni di analoghe problematicità in altri quartieri della città, ad esempio il Canaletto. L'ufficio postale da sempre rappresenta un servizio essenziale per il cittadino e le varie chiusure temporanee comportano elevati disagi alla popolazione, specialmente quella anziana che si vede costretta a recarsi alle poste centrali. Chiedo al sindaco, all'assessore competente e al Prefetto di attivarsi affinché tali problematicità vengano risolte al più presto". Lo afferma il consigliere comunale di Spezia bene comune Massimo Lombardi.