Uccelli feriti nello Spezzino, ok a intesa per curarli a Livorno

La Spezia - È stata confermata la convezione con la Lipu, la Lega italiana protezione uccelli, per il soccorso dei volatili in difficoltà nel territorio della provincia di La Spezia. Ad annunciarlo è l’assessore regionale ai Parchi e alla biodiversità, Stefano Mai. “Abbiamo stanziato 6mila euro per il periodo che va da luglio prossimo al mese di giugno del 2020. Come già avviene, i volatili soccorsi saranno portati a Livorno, al Cruma, il Centro recupero uccelli marini ed acquatici”.



Le spese copriranno le cure veterinarie, la gestione delle strutture di accoglienza degli animali e la loro reintroduzione in nutra. “Con questa convenzione confermiamo l’attenzione che come Regione Liguria prestiamo a tutti gli animali selvatici in un’ottica di convivenza con l’uomo e con le attività produttive”, precisa l’assessore Mai.