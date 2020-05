Ubriaco e senza mascherina rompe il vetro di una porta del bus, Ugl solidale con l'autista

La Spezia - La Ugl spezzina di Atc Esercizio, tramite le parole del delegato Paolo Carrodano, esprime parole di condanna per quanto accaduto nei giorni scorsi a bordo di un autobus dell'azienda (leggi qui) e si dichiara vicina all'autista rimasto coinvolto nei fatti.



Nell'esprimere l'auspicio che episodi del genere non si verifichino più la Ugl plaude al comportamento di Cesare, il giovane di origine dominicana che ha permesso di fermare l'autore del gesto e gli ha impedito di mettere in pratica ulteriori atteggiamenti dannosi.