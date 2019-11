Tutto pronto a Lerici per la Walk of life assieme a Telethon

La Spezia - Il 24 novembre 2019 si terrà nel comune di Lerici la VI edizione della Walk of life una camminata per la vita , un appuntamento oramai consolidato, atteso dal territorio per portare sì fondi alla ricerca scientifica, ma anche per porre l’attenzione ad un grande problema sociale che è la violenza sulle donne. Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e il coordinamento Telethon spezzino in collaborazione con il Comune di Lerici, Proloco di San Terenzo e Lerici, Auser Lerici, Pubblica Assistenza di Lerici, UDI La Spezia, UISP provinciale, B.N.L. Ag. della Spezia organizza una passeggiata da San Terenzo a Lerici circa 2,5 Km, per manifestare “insieme contro ogni violenza, per una cultura del rispetto, della parità, della legalità”.

Alla manifestazione sarà presente, oltre alle autorità, anche la Luana De Benedetti dirigente Medico presso la Clinica Neurologica dell’Università di Genova che parlerà dell’ambulatorio delle malattie rare e della loro incidenza sul nostro territorio.

Porterà il suo contributo Udi La Spezia, comunicando i dati sulla violenza nella nostra provincia. All’arrivo ci sarà un piccolo rinfresco offerto dal “Conad di Lerici”.

“Questa manifestazione vuole porre l’attenzione sull’indifferenza - si legge in una nota di Telethon -, su come le parole possono ferire e discriminare, sull’importanza di essere comunità, dove ognuno con le proprie peculiarità può fare la differenza e arricchire, fare grande il gruppo. Le persone che vivono con una malattia genetica rara e le loro famiglie hanno bisogno di persone “presenti”, che rispondano all’appello con donazioni e azioni, pertanto chiediamo a tutti di partecipare è una semplice camminata tutta in pari in uno dei posti più belli della Liguria e del mondo, invitiamo amici e conoscenti, portiamo anche i nostri amici animali, possiamo venire anche in bicicletta o con i pattini, l’importante è intervenire ed essere in tanti”.