Tutto fuori! Torna lo Sbarazzo con due giorni di sconti pazzi

Saldi agli sgoccioli. Il 16 e il 17 febbraio sconti fino al 70 per cento in centro storico.

La Spezia - Colpo di coda di saldi partono gli sconti pazzi! I commercianti del centro storico sono pronti per ultimissime offerte della stagione con saldi da far girare la testa. Oltre alle percentuali già in essere che tanti spezzini hanno visto in questi giorni, con il ritorno dello Sbarazzo ci saranno anche "salti" dal 50 al 70 per cento.



La formula dello Sbarazzo spezzino, giunta alla sesta edizione, è ben rodata e aderisce un centinaio di commercianti. Alcuni di loro dedicheranno una sezione interna al negozio altri invece adotteranno il classico stendino all'esterno. Il tutto sarà accompagnato dalla classica locandina e magari qualche cartello per invogliare i clienti a fare gli ultimi affari della stagione.

Come di consueto lo Sbarazzo si terrà gli ultimi due giorni dei saldi quindi le date prescelte sono il 16 e il 17 febbraio con gli orari canonici delle attività commerciali anche se alcune stanno progettando di fare orario continuato per entrambi i giorni.



Lo Sbarazzo è promosso dai comitati "La Spezia vivi il centro" e "Spezia in centro" che insieme contano centinaia di commercianti. La stagione dei saldi invernali chiude e per i negozianti non è stato tutto rose e fiori, ma tengono duro e ci provano comunque.