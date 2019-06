Tutti pazzi per il pesto, appuntamento in Piazza Beverini

La Spezia - Nell'ambito della 14esima edizione di Liguria da Bere, che ha aperto ufficialmente i battenti ieri pomeriggio, questa sera intorno alle 22.30, nello stand degustazione di Piazza Beverini, in chiusura della cena-degustazione happening dedicato al pesto per scoprirne la cultura e i segreti del Basilico Genovese, prodotto eccellente non solo per il pesto ma in tutta la cucina mediterranea. Tutti pazzi per il Basilico Genovese DOP! è un evento di promozione del Consorzio di Tutela del Basilico Genovese sostenuto dall’Unione Europea e dalla Regione Liguria.