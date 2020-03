Tutti i servizi dedicati agli anziani attivi in città

La Spezia - L'amministrazione comunale, con particolare impegno da parte dell'assessorato alle Politiche sociali guidato da Giulia Giorgi, ha predisposto un elenco di tutti i numeri utili per le persone anziane che vivono in città. "Oltre a condividere sarebbe importante fare comunità: chi potesse stampare il volantino e darlo agli anziani del proprio condominio oppure se le attività alimentari riuscissero ad appenderlo nel proprio negozio riusciremo a raggiungere un maggior numero di cittadini", scrive l'assessore su Facebook, facendo riferimento all'immagine allegata, scaricabile qui.



L'elenco dei numeri utili



NUMERO PROTEZIONE CIVILE

ATTIVO tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

- 0187.501172



#NONSIETESOLI

- Servizio che mette a disposizione compagnia telefonica,richieste di aiuto e supporto.

- Dal Lunedì al Venerdì ore 8:30 alle 15:30

- 0187.701736



CUSTODI SOCIALI

- Attività a domicilio di monitoraggio e prevenzione per situazioni di bisogno e di aiuto alla persona.

- Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



PASTO CALDO

- Consegna a domicilio del pasto ad anziani con limitata autonomia o con patologie che limitano l’autosufficienza.

- Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



CONSEGNA SPESA

- Il Servizio prevede il ritiro della lista della spesa, l’acquisto e la consegna della spesa a domicilio (Il Costo della spesa è a carico di chi richiede il servizio)



CROCE ROSSA ITALIANA

DA LUNEDÌ A SABATO ORE 9:00-19:00

- 346.7830511



SERVIZI SOCIALI COMUNE

Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



CONSEGNA FARMACI

Il Servizio prevede il ritiro della ricetta, l’acquisto e la consegna dei farmaci a domicilio (Il Costo dei farmaci è a carico di chi richiede il servizio)



CROCE ROSSA ITALIANA

DA LUNEDÌ A SABATO ORE 9:00-19:00

- 346.7830511



SERVIZI SOCIALI COMUNE

Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



PUBBLICA ASSISTENZA

Lunedì, Mercoledì e Sabato ore 8:30-10:30

- 366.3229727



ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio prevede l’erogazione a domicilio di prestazioni di assistenza familiare e/o tutelare

Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



SOSTEGNO ECONOMICO

Supporto per anziani che, trovandosi in situazione di difficoltà economica,non siano in grado di far fronte a bisogni fondamentali.

Dal Lunedì al Venerdì ore 8:00 alle 14:00

- 0187.745670/0187.745642



SPORTELLO REGISTRO BADANTI

Il Servizio è dedicato alla ricerca di assistenti familiari per il proprio congiunto anziano non autosufficiente



ISFORCOOP

Dal Lunedì al Venerdì ore 8:30 alle 13:00/14:00 alle 17:00

- 331.6294949

prolink@gruppotassani.it