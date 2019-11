Tutti i segreti dei cocktail con il nuovo corso Aib

La Spezia - Sono due i corsi che saranno presentanti settimana prossima presso l’IPSSEOA “G. Casini” della Spezia.



Il giorno 15 alle ore 15, presso sede centrale (via Fontevivo 125, La Spezia), presentazione del corso Il corso di cucina “Tra terra e mare” è dedicato a chi si vuole avvicinare al cibo ed ai sapori, direttamente dai fornelli. Uno chef qualificato vi seguirà in tutto il percorso che si sviluppa in 5 lezioni, partendo dall’analisi della materie prime, passando per la pasta e le sue tipologie, poi ai secondi (sai carne, sia pesce) e per finire con i dolci. Il corso ha la durata di cinque lezioni da tre ore. Previsto attestato di partecipazione, copertura assicurativa e libro di testo con le basi della cucina e le preparazioni. Leggi programma completo.

Il giorno 18 Novembre, sempre alle 15, si terrà la presentazione del corso di pasticceria con lo chef Stefano Maggiani, sempre presso l’Alberghiero Casini.



Nella presentazione, ad ingresso libero, saranno presentate le tematiche che si affronteranno durante il corso, lezione per lezione. Il corso è strutturato in 20 ore (in due settimane, orario pomeridiano,dal 25 novembre).

Tra le tematiche affrontate: gli impasti base (frolla, sfoglia, creme, pasta shu); i semifreddi e i dolci al cucchiaio. Le meringhe e le crostate. I dolci tipici del territorio ligure. La torta di noci e la pasticceria classica. Il corso prevede attestato di partecipazione, copertura assicurativa e libro di testo con le basi della pasticceria e le preparazioni.Al raggiungimento delle iscrizioni si partirà lunedì 25 Novembre e durerà due settimane (totale 20 ore, in giorni che saranno concordati, sempre in orario pomeridiano).



Per info: 3396696464 oppure aibmproject@gmail.com