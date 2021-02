Tutorial di cucina e pentolacce originali, 'Nasi uniti' continua a far sorridere i più piccoli

La Spezia - In questo mese i clown dell'associazione 'Nasi uniti' La Spezia si sono ancora interrogati su come servire la popolazione del territorio in un periodo tanto complesso. "I riscontri che abbiamo ricevuto da chi ha apprezzato le attività che abbiamo proposto sul nostro sito in occasione dell'Epifania - spiegano dal sodalizio -, ci hanno stimolati a continuare a lavorarvi anche in vista del carnevale. Perché? Per portare gioia, serenità e occasioni di divertimento ai bambini e alle loro famiglie, per condividere quello che sappiamo fare, per lanciare ai bambini messaggi educativi attraverso il divertimento. Ed ecco quello che abbiamo preparato:

tutorial per cucinare insieme curiosi dolcetti carnevaleschi e per creare con fantasia e senza spendere costumi e oggetti, idee per fare pentolacce originali, storie, tutorial per truccare e ... udite udite...un quizzone pazzo!!! Visitate a partire da domani il nostro sito www.nasiuniti.altervista.org e buon divertimento!".