Tutela e autonomia, il Consorzio dei produttori spezzini diventa operativo

La Spezia - Autonomia decisionale e tutela di tutte le aziende indipendentemente dalla loro dimensione. Sono questi alcuni degli obiettivi del “Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Dopo e Igp Colli di Luni, Cinque Terre, colline di Levanto e Levante Ligure” che questa mattina nell'area degli scavi di Luni ha vissuto il suo atto ufficiale di massima funzionalità di fronte al notaio Gennaro Chianca e a molti dei produttori coinvolti. Il Consorzio, che avrà sede presso il Pallodola di Sarzana, raccoglie infatti 61 delle 80 presenti in Provincia per una ripartizione tra le denominazioni del suo “parlamentino” che vede 310 etichette per il Colli di Luni, 93 della Liguria di Levante, 73 delle Cinque Terre e 19 delle Colline di Levanto.



“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato attivamente consentendoci di arrivare a questo risultato – ha sottolineato il presidente Andrea Marcesini – il Consorzio riparte con l'obiettivo di dare a tutti pari dignità, tutelare anche le realtà più piccole del nostro territorio e garantire l'autonomia di ogni denominazione. Dobbiamo essere orgogliosi e fare tesoro di questa giornata – ha aggiunto – perché per la prima volta dal 1998 ad oggi vedo riunite la maggior parte delle aziende dei vini spezzini. Grazie alla spinta iniziale delle quattro associazioni di categoria siamo riusciti a riunire tutto il territorio e da oggi saremo noi a decidere per le nostre sorti senza decisioni o normative piovute dall'alto. Dobbiamo essere consapevoli della nostra importanza”. Come evidenziato dal direttore Giorgio Baccigalupi infine, il Consorzio si attiverà ora per l'organizzazione del sistema di controlli sulle denominazioni e l'imbottigliamento in fase di commercio e decidere l'organismo di controllo. “L'allargamento della Doc dei Colli di Luni? Apriremo una discussione in merito – ha concluso – auspicando anche un pieno dialogo fra Consorzio ed Enoteca Regionale”.