Tute Tjvek per il Centro malattie infettive, il dono del Centro italiano femminile

La Spezia - Il Centro italiano femminile della Spezia, Brugnato, Lerici e Levanto, unitamente al Centro Laura Cozzani Onlus della Spezia ha effettuato la donazione al Centro malattie infettive dell'Ospedale S.Andrea di tute Tjvek per esprimere la riconoscenza alla dottoressa Stefania Artioli e alle sue preziose collaboratrici e collaboratori per la competenza, il coraggio, l'abnegazione, l'umana gentilezza con cui hanno svolto e svolgono il loro lavoro in questa difficile emergenza del Covid-19.

"Un grazie per ogni vita salvata - si legge in una nota dl Cif -, per ogni vita curata, per ogni vita restituita alla vita, per ogni parola di speranza , per ogni gesto di tenerezza, per ogni attimo di ascolto e per ogni gesto o parola che restituisce dignità e rispetto alla persona.

Il Cif è una associazione di donne di ispirazione cristiana che opera nel sociale presieduta a livello provinciale da Luigina Beltrami". Ha effettuato la consegna, nome di tutte le associate, la presidente del Cif Comunale della Spezia Angela Marciò.