Turismo nautico e produzioni agroalimentare di qualità

La Spezia - Si trasferisce domani pomeriggio, sabato 7 settembre, dal Porto Mirabello al Porticciolo De Benedetti in Passeggiata Morin, l’attività di degustazione dei prodotti enogastronomici tipici destinati al turismo nautico nell’ambito del Progetto Cambusa. Dopo la due giorni al Porto Mirabello, le aziende Terra del Sarino di Elena Brondi, Castaldo e Ferreri, "Ca Lunae" di Paolo Bosoni, "Il forno di Canoàra" di Fabio Bertolucci e "La bottega del Panigaccio" di Massimiliano Centofanti presenteranno, e faranno degustare nel porticciolo di Assonautica dalle 17 alle 19,30 l’olio extravergine di oliva delle colline di Follo, il Pesto, il Vermentino dei Colli di Luni, la Marocca di Casola e i Panigacci di Podenzana, al Porticciolo De Benedetti.



“Il progetto Cambusa – ricorda il Presidente di Assonautica Piergino Scardigli - ha tra i suoi obiettivi quello di avvicinare i produttori al turismo nautico, per cui queste dimostrazioni itineranti servono perché i due mondi, terra e mare, si conoscano con i contatti diretti e si frequentino”. “La giornata di degustazione in Assonautica – dichiara Romolo Busticchi, referente del Progetto – offre l’occasione a tutti i nostri soci, al rientro in porto, di degustare i prodotti di qualità e di conoscere in modo pi approfondito il Progetto Cambusa Interreg-it-fr Marittimo. Questo offre ai diportisti la possibilità di ricevere a bordo della propria imbarcazione le produzioni di qualità tipiche del territorio della Spezia e della Lunigiana e di scegliere tra le 75 tipologie offerte da 43 aziende che hanno ottenuto il marchio Cambusa”.