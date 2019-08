Turismo e mobilità green, Dotevè taglia i prezzi per i tre giorni di Ferragosto

La Spezia - Il 15, 16, 17 Agosto Dotevè Experience dedicherà ai turisti e non solo un'offerta speciale per un'esperienza con Vespa Elettrica.

Sarà possibile ritirare le Vespa presso il punto vendita di Piazza Europa alla Spezia dalle 9 di mattina in poi. Il prezzo per tutta la giornata sarà di 50 euro per due persone. Dotevè si riserverà di fornire ai clienti tutto il necessario per poter godere dell'esperienza; sarà possibile avere in dotazione un telefono cellulare con l'applicazione Dotevè Experience all'interno per potersi orientare nel territorio, scoprire punti di interesse culturali, panoramici e naturalistici e usufruire di sconti presso gli esercenti della zona.



Per prenotare e verificare la disponibilità del servizio scrivere una e mail a info@doteve.com oppure contattare il numero 338 80400033.