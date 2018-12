Truffò anziana, incastrato da video e telefonate

Un 25enne le aveva detto che il figlio senza assicurazione era rimasto coinvolto in un incidente stradale. La donna gli aveva consegnato 200 euro e degli oggetti preziosi.

La Spezia - “Signora suo figlio ha avuto un incidente con una vettura priva di copertura assicurativa, deve versarci 3.500 euro per risolvere la questione”. Questo il tono della telefonata ricevuta il primo ottobre scorso da un'anziana spezzina che nel giro di pochi minuti, oltre allo spavento per il figlio, si era trovata a fronteggiare la situazione in assoluta buonafede, cadendo però nella truffa della persona che stava dall'altro capo del suo telefono fisso.



Si trattava di un 25enne partenopeo il quale qualificandosi come “Maresciallo D'Andrea del primo distretto” le aveva anticipato che alla sua porta si sarebbe presentato il sedicente “avvocato Brambilla” per ritirare la somma in contanti o in alternativa monili e altri oggetti di valore. Ovviamente poco dopo alla sua porta aveva citofonato l'uomo al quale la donna aveva affidato circa duecento euro e alcuni oggetti preziosi prima che questo sparisse rapidamente.



Più tardi la vittima del raggiro si era presentata in Questura per raccontare l'accaduto e sporgere denuncia, facendo scattare le indagini della Squadra Mobile. Gli agenti, grazie all'analisi dei filmati delle videocamere piazzate in strada e all'esame dei tabulati telefonici, sono così riusciti a risalire all'identità del malvivente - poi riconosciuto dalla signora - indagato per truffa e denunciato in stato di libertà. Un provvedimento che gli è stato notificato ieri all'interno del carcere napoletano di Poggioreale dove sta scontando una pena per reati analoghi.