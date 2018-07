Truffe informatiche e scippi, Spezia maglia nera

Tra le peggiori province a livello nazionale. Meglio va sul fronte dei furti di automobili.

La Spezia - Lo Spezzino, secondo quanto riferisce il rapporto sulla qualità della vita 2017 del Sole24Ore, ha fatto qualche passo in avanti, passando dal gradino 54 a quello numero 51 nel classificone delle 110 province italiane. Un miglioramento al quale non ha certo concorso la macroarea 'Giustizia e sicurezza', una delle sei che concorrono al punteggio e al piazzamento finali. Su questo fronte infatti Spezia e provincia occupano l'89ma piazza, 8 posti peggio rispetto al report dello scorso anno.



La nostra provincia paga dazio soprattutto sul fronte truffe e frodi informatiche (361 ogni 100mila abitanti; 102ma posizione) e per quanto riguarda scippi e borseggi (358 ogni 100mila abitanti; 96ma piazza), rapine (39 ogni 100mila abitanti; 88mo posto) e furti in abitazione (380 ogni 100mila abitanti, risultato: Spezia 73ma). E se i valori relativi alla durata delle cause e al cosiddetto indice di litigiosità vedono la provincia a metà classifica, è buono il risultato alla voce furti di auto: 41 ogni 100mila abitanti, un numero che vede lo Spezzino in 26ma posizione, con oltre ottanta province più a misura di Grand Theft Auto.



La classifica 'Giustizia e sicurezza' vede guidare il terzetto Verbano-Cusio-Ossola, Belluno e Oristano e chiudere Bari, Roma e Milano. Genova è 84ma, quindi un po' meno 'rischiosa' dello Spezzino. Appaiate Savona e Imperia, rispettivamente ai posti 97 e 98, per uno score generale ligure certo non entusiasmante.