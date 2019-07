Truffe agli anziani, un gazebo informativo in Piazza del Mercato

La Spezia - Un gazebo in piazza del Mercato il prossimo 3 luglio presso il quale saranno distribuiti vademecum e volantini che contengono semplici regole, suggerite dalle Forze di polizia, per difendersi dai rischi di truffe e rapine in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.

La giornata nazionale contro le truffe agli anziani - programmata in collaborazione tra il Ministero dell’Interno e l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) di Confartigianato - si svolgerà in mezzo alla gente, con la collaborazione di personale delle Forze di polizia e della Polizia municipale che sarà a disposizione della popolazione più anziana per dispensare utili consigli per difendersi contro il fenomeno delle truffe.



“ Abbiamo deciso - ha affermato il Direttore di Confartigianato La Spezia Giuseppe Menchelli - di organizzare con la Prefettura questa iniziativa in piazza del Mercato, dove è più facile entrare in contatto con questa fascia di popolazione che sempre più spesso cade vittima di truffatori senza scrupoli. Sono molti gli anziani che vivono da soli e ciò aumenta la loro vulnerabilità. L’obiettivo vuole essere quello di accrescere la consapevolezza delle modalità dei raggiri ed aumentare la loro capacità di reazione”.

Confartigianato - che sarà rappresentata nell’occasione dal Direttore Menchelli e dai Presidenti dell’ANAP e dell’Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive

( ANCoS) della Spezia, Vanda Francini e Paolo Attilio Garbini - ha anche attivato uno specifico numero verde (800551506) per fornire supporto e indirizzare a denunciare le persone vittime di raggiri.



Le truffe in danno di persone anziane - prosegue la nota diffusa - rappresentano un fenomeno che spesso rimane ai margini della cronaca ma che risulta particolarmente odioso, in quanto le conseguenze non sono solo di natura patrimoniale ma soprattutto di ordine psicologico, poiché l’esperienza vissuta spesso rischia di trasformarsi in un trauma che può seriamente compromettere uno stile di vita sereno e diminuire la stima in sé stessi. Per questo oggi, in modo particolare, è necessario richiamare l’attenzione su questi reati che quotidianamente sono perseguiti con vigore dalle Forze di polizia, alle quali la Prefettura invita a rivolgersi con assoluta fiducia e completo affidamento.