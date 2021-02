Truffe agli anziani, Comune e Terzo settore in prima linea

La Spezia - Il ministero dell’Interno ha riconosciuto al Comune della Spezia, sulla base della popolazione residente un contributo di 35.843,49 euro per la realizzazione di progetti destinati a contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani.

Pertanto Palazzo civico, avvia un procedimento ad evidenza pubblica al fine di sostenere l’impegno delle formazioni sociali senza finalità di profitto operanti sul territorio provinciale per promuovere e realizzare il progetto “Occhio alla truffa”.



L'amministrazione procederà alla verifica dell’interesse alla coprogettazione esecutiva e all’autonoma realizzazione del progetto, coinvolgente il più ampio numero di realtà del Terzo Settore. Al termine del percorso di coprogettazione, qualora si raggiunga come esito l’elaborazione di una progettualità esecutiva condivisa e ritenuta adeguata, il Comune della Spezia valuterà la proposta, da parte della rete dei soggetti che hanno partecipato alla coprogettazione, di realizzare il progetto in nome e per conto propri, assumendo il relativo impegno quale esercizio della funzione sociale di cui è titolare, in attuazione del principio di

sussidiarietà.

Il contributo pubblico, nei limiti delle risorse di bilancio, non potrà, comunque, essere superiore alla somma stanziata, pari alla percentuale massima del 70% del costo totale del progetto a consuntivo.



Possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento, facendo pervenire apposita richiesta i soggetti del Terzo Settore che operino alla data del presente avviso nel territorio della provincia della Spezia, ininterrottamente da almeno tre anni o, anche in modo discontinuo, per almeno tre anni negli ultimi cinque, nell’ambito di attività legate a progetti e interventi a favore della popolazione anziana; realtà che siano iscritte negli appositi albi regionali, ove prescritti in relazione alla loro natura giuridica, e non siano presenti motivi di esclusione.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del 15 febbraio 2021 all’indirizzo pec: servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it indicando nell’oggetto: “PARTECIPAZIONE A COPROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO “OCCHIO ALLA TRUFFA”.