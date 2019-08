Troppi contromano, dieci giorni a doppio senso in galleria Marinasco

La Spezia - Al fine di limitare il disagio sull’utenza stradale e di prevenire gli episodi di veicoli contromano in galleria Marinasco, in occasione delle ferie estive, Anas ha comunicato al Comune della Spezia che dalla data di sabato 10 agosto la galleria sarà aperta al traffico a doppio senso fino alle 7 del 19 agosto.



Successivamente, secondo ordinanza, il traffico sarà regolato a senso unico per flussi da lunedì a venerdì:

- dalle ore 7.00 alle ore 12.00 direzione La Spezia

- dalle ore 12.00 alle ore 19.00 direzione Genova (Val di Vara)

E il sabato:

- dalle ore 7.00 alle ore 12.00 direzione La Spezia



Negli altri orari e la domenica la Galleria Marinasco sarà percorribile a doppio senso.



Gli autobus.

ATC Esercizio continuerà a svolgere il servizio di trasporto pubblico secondo le variazioni previste per il senso unico alternato in vigore dal mese di Giugno. Pertanto le corse da Riccò del Golfo in direzione La Spezia transiteranno via Traforo dalla mezzanotte alle 12 in direzione opposta transiteranno sulla S.S 1 via Genova – La Foce. Mentre le corse dalla Spezia in direzione Riccò del Golfo transiteranno via Traforo dalle 12 alle 24. In direzione opposta transiteranno sulla S.S 1 via Genova – La Foce.