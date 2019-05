Trofeo di salvamento a Lerici vegliato dai Vigili del Fuoco

La Spezia - Dal 16 al 18 maggio 2019 si è svolto nelle acque antistanti la Venere Azzurra di Lerici il XIV° Trofeo Nazionale Studentesco di Salvamento a Nuoto, Voga e Primo Soccorso e al quale hanno partecipato vari Istituti Scolastici Superiori di II grado d’Italia.

Il trofeo ai suoi inizi era stato patrocinato dalla Presidenza della Repubblica e successivamente a carattere Nazionale è stato coordinato dall’Ufficio Territoriale di Governo Prefettura Della Spezia. Oltre ai Vigili del Fuoco del Comando hanno partecipato anche molti enti e associazioni di volontariato (Capitaneria di Porto, Polizia di Stato , Vigili Urbani di Lerici, 118 Spezia Soccorso Battellieri del Golfo, Società di Salvamento ,gruppo di protezione civile di Ameglia e la colonna mobile regionale di protezione civile.)

I Vigili del Fuoco del Comando hanno partecipato attivamente alla manifestazione garantendo la sicurezza dei ragazzi impegnati in acqua,con una moto d'acqua ed una nuova imbarcazione per il soccorso alluvionale, la RWR modello Spezia, un natante studiato e sviluppato proprio dagli uomoni del Comando spezzino . Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di La Spezia si è svolta , l’esercitazione di abbandono nave, simulata nelle acque della Venere Azzurra : in questo frangente sono stati impegnati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di La Spezia che hanno assistito i ragazzi che simulavano l'abbandono di un traghetto

Inoltre personale qualificato del Comando, ha organizzato delle isole di formazione con aree a tema dove sono state eseguite attività dimostrative sull’impiego di attrezzature in uso ai VVF come ad esempio la ricerca TAS e l’applicazione di alcuni tecniche e strumenti di ricerca a persona.

Il Comandante Dott. Ing. Leonardo Bruni insieme ad alcuni Funzionari tecnici e personale VF all’uopo incaricati di occuparsi della manifestazione è intervenuto presso la sala consiliare del Comune di Lerici ove erano presenti il vice Prefetto Della Spezia, il Sindaco di Lerici , il Comandante della Capitaneria di Porto, il presidente della Lega Navale,la Guardia di Finanza: nel suo intervento ha fatto alcuni accenni sui temi inerenti i compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco sul territorio Nazionale nel settore acquatico